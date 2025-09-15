Приготувати її вдома можна приготувати з простих інгредієнтів, а результат вийде не гірший, ніж з магазину. 24 Канал з посиланням на Shuba пропонує базовий рецепт халви, який можна адаптувати до будь-якого смаку.

Читайте також Коли гості вже не порозі: готуємо ароматні какао-кекси за 5 хвилин

Як приготувати халву вдома?

Час: 1 година

1 година Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів насіння соняшника;

– 70 мілілітрів води;

– 250 грамів цукру;

– 1 яєчний білок;

– 10 грамів цукру ванільного.

Приготування:

Почищене насіння насипте в чавунну сковороду, поставте її на середній вогонь і смажте, весь час помішуючи, хвилин 7 – 10. Слідкуйте, щоб насіння не пересмажилося, бо халва буде мати пригорілий присмак. Залиште насіння вистигнути.

Смажене насіння ретельно перемеліть у блендері, щоб маса вийшла однорідною, без часточок. Спочатку буде утворюватися дрібна крихта з насіння, а потім почне виділятися соняшникова олія, маса буде збиватися у грудочки. Зберіть суміш у миску, знімаючи лопаткою зі дна і стінок блендера.

Тепер приготуйте цукровий сироп. Для цього у сотейник насипте цукор, влийте воду і поставте на маленький вогонь. Варіть, поки не утвориться тягучий сироп.

Збийте білок блендером у легку піну, поступово додавайте сироп і збивайте далі 2 хвилини. Суміш має стати густою та пишною.

У миску з пастоподібною масою з насіння додайте ванільний цукор і збитий з білком сироп, перемішайте до однорідності. Мішайте, ніби витягуючи масу, але недовго, бо халва буде крихкою.

Халву перекладіть у відповідний посуд, накрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник на декілька годин. Перед подачею дістаньте халву із холодильника і наріжте на шматочки.

Смачного!

Чим корисна халва?

Халва має цілу низку переваг для здоров'я завдяки багатому складу поліненасичених жирних кислот, зокрема лінолевої, ліноленової та олеїнової кислот, пише Еко-життя. Ці ласощі відрізняються високим вмістом необхідних вітамінів і мінералів, зокрема вітаміну Е, який відомий своєю роллю у запобіганні серцевим захворюванням і пом'якшенні наслідків старіння.

Крім того, халва є хорошим джерелом білка – забезпечує організм цінними амінокислотами, необхідними для загального стану здоров'я. А наявність клітковини в халві додатково підтримує здоров'я травлення, покращуючи роботу шлунково-кишкового тракту.

Як приготувати ніжний домашній зефір?