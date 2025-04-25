Хозяйки могут приготовить ленивые ватрушки без замешивания теста. Этот рецепт сочетает хрустящий хлеб с нежной сливочной начинкой, передает 24 Канал со ссылкой на UA.новости.
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Ленивые ватрушки
- Время: 30 минут
- Порции: 10 – 12
Ингредиенты:
– белый батон;
– 200 граммов кисломолочного сыра;
– 1 яйцо;
– 1 стакан молока;
– 1 чайная ложка крупы манной;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка сметаны.
Приготовление:
- Нарежьте батон на ломтики. Это будет основа вместо теста.
- К творогу добавьте сахар и одно небольшое яйцо, сметану и манку. Тщательно перемешайте все.
- Батон обмокните в молоко и выложите на противень с пергаментом. Сверху положите начинку с сыром.
- Поставьте выпекаться в духовку при температуре 200 градусов на 15 – 20 минут. Можете украсить готовые ватрушки ягодами.
Приятного аппетита!
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