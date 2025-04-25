Хозяйки могут приготовить ленивые ватрушки без замешивания теста. Этот рецепт сочетает хрустящий хлеб с нежной сливочной начинкой, передает 24 Канал со ссылкой на UA.новости.

Читайте также Если сырники и запеканка уже приелись: вкусная идея с творогом

Ленивые ватрушки

Время: 30 минут

30 минут Порции: 10 – 12

Ингредиенты:

– белый батон;

– 200 граммов кисломолочного сыра;

– 1 яйцо;

– 1 стакан молока;

– 1 чайная ложка крупы манной;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка сметаны.

Приготовление:

Нарежьте батон на ломтики. Это будет основа вместо теста.

К творогу добавьте сахар и одно небольшое яйцо, сметану и манку. Тщательно перемешайте все.

Батон обмокните в молоко и выложите на противень с пергаментом. Сверху положите начинку с сыром.

Поставьте выпекаться в духовку при температуре 200 градусов на 15 – 20 минут. Можете украсить готовые ватрушки ягодами.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда сделайте и домашнее мороженое из молока.