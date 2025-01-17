Если вы считаете, что варить свеклу – дело скучное, есть простой трюк, который сократит процесс почти вдвое. Благодаря этому вы сэкономите не только время, но и энергию, информирует 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.
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Как быстро сварить свеклу
- Время: 45 минут
- Порций: 1
Ингредиенты и кухонные принадлежности:
– свекла среднего размера;
– корочки хлеба из грубого помола;
– 1 столовая ложка сахара на каждый килограмм свеклы;
– очень холодная вода;
– кубики льда;
– две кастрюли.
Приготовление:
- Свеклу тщательно промойте под проточной водой, удалив остатки земли.
- Не очищайте кожуру, поскольку это поможет овощам сохранить больше пищевой ценности и естественного цвета.
- Выложите свеклу в кастрюлю, добавьте хлебную корочку и сахар, используя пропорцию одна столовая ложка сахара на один килограмм свеклы.
- Залейте кипятком так, чтобы вода полностью покрывала свеклу и была примерно на два сантиметра выше ее поверхности.
- Варите свеклу на среднем огне в течение тридцати минут. Если вода начнет испаряться, добавьте еще.
- По истечении тридцати минут слейте воду и немедленно положите свеклу в другую кастрюлю с очень холодной водой и кубиками льда.
- Оставьте в ледяной воде на пятнадцать минут.
- После охлаждения кожура легко отделится от мякоти, что значительно облегчит дальнейшее приготовление блюд.
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