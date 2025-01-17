Если вы считаете, что варить свеклу – дело скучное, есть простой трюк, который сократит процесс почти вдвое. Благодаря этому вы сэкономите не только время, но и энергию, информирует 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.

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Как быстро сварить свеклу

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 1

Ингредиенты и кухонные принадлежности:

– свекла среднего размера;

– корочки хлеба из грубого помола;

– 1 столовая ложка сахара на каждый килограмм свеклы;

– очень холодная вода;

– кубики льда;

– две кастрюли.

Приготовление:

Свеклу тщательно промойте под проточной водой, удалив остатки земли. Не очищайте кожуру, поскольку это поможет овощам сохранить больше пищевой ценности и естественного цвета. Выложите свеклу в кастрюлю, добавьте хлебную корочку и сахар, используя пропорцию одна столовая ложка сахара на один килограмм свеклы. Залейте кипятком так, чтобы вода полностью покрывала свеклу и была примерно на два сантиметра выше ее поверхности. Варите свеклу на среднем огне в течение тридцати минут. Если вода начнет испаряться, добавьте еще. По истечении тридцати минут слейте воду и немедленно положите свеклу в другую кастрюлю с очень холодной водой и кубиками льда. Оставьте в ледяной воде на пятнадцать минут. После охлаждения кожура легко отделится от мякоти, что значительно облегчит дальнейшее приготовление блюд.

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