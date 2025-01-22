Иногда достаточно одного ингредиента, чтобы вкус блюда заиграл новыми, более яркими оттенками. У жареной рыбы тоже есть такой секретный помощник, и это – обычный сахар. Как его добавлять и какой эффект он даст рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как добавлять сахар при жарке рыбы

Сахар следует добавить в панировочную смесь. Таким образом, сладкая добавка будет смешана с мукой, в которой будут обваливаться рыбные кусочки. Это придаст блюду золотистый цвет и приятную хрусткость.

Всегда невероятно вкусно / Фото Freepik

Кроме того, сахар подчеркнет основной вкус рыбы, что сделает ее невероятно аппетитной. Однако стоит помнить: стоит знать меру, иначе рыба станет слишком сладкой, что испортит результат.

Для килограмма рыбы будет достаточно одной щепотки сахара. Даже если вам очень понравится новый уровень вашей жареной рыбки, не стоит превышать норму в следующий раз в попытке получить еще лучший эффект.

Тесто будет как облачко: что нужно в него добавить.