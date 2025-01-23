Мука – это тот ингредиент, который имеет ключевое влияние на успех приготовления блюда. 24 Канал рассказывает, как ее легко отмерить, чтобы использовать точное количество.

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Как отмерить муку ложкой

Если нет весов, то принято учитывать, что один стандартный стакан вмещает примерно 200 граммов муки. Однако случается, что нам нужно значительно меньшее количество этого продукта. Как быть, если дома нет электронных весов?

Ложка поможет отмерить муку / Фото Freepik

На помощь придет обычная столовая ложка. Она позволит легко отмерить примерное количество муки и добавить правильную порцию.

Одна столовая ложка муки без горки содержит 5 – 7 граммов продукта. Однако если вы набираете его с горкой, то увеличиваете показатель до 10 – 12 граммов. Эти пропорции позволят понимать, сколько муки вы добавляете и не испортить блюдо.

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