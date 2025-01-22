Иногда кулинарные открытия случаются сами собой по крайней мере конкретно этому случаю способствовало отключение света. И выяснилось, что яйца можно сварить без риска их передержать! Как это сделать рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Варим яйца новым способом
Ставим кастрюлю на плиту, наливаем в нее воду и кладем яйца. Включаем огонь, как только вода начнет кипеть – выключаем его и накрываем кастрюлю крышкой.
Сколько времени держать яйца в воде зависит от того, какой результат вы хотите получить. Можно ориентироваться на такие ожидания:
- жидкие желтки – 3 минуты;
- "мешочек" – 6 минут;
- круто сваренные – 8 – 9 минут.
Почему этот способ лучше традиционного
Если вы будете варить яйца таким образом, то сможете быть уверены, что они не потрескаются и не переварятся. Также на желтках не образуется зеленый налет, поэтому эстетической привлекательности яиц ничего не угрожает.
Белок тоже приятно порадует, ведь получится куда более нежным, чем обычно. А экономия газа или электричества, какой бы незначительной она ни была, все равно порадует.