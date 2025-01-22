Інколи кулінарні відкриття трапляються самі собою принаймні конкретно цьому випадку сприяло відключення світла. І з'ясувалося, що яйця можна зварити без ризику їх перетримати! Як це зробити розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Варимо яйця у новий спосіб

Ставимо каструлю на плиту, наливаємо в неї воду та кладемо яйця. Вмикаємо вогонь, як тільки вода почне кипіти – вимикаємо його та накриваємо каструлю кришкою.

Скільки часу тримати яйця у воді залежить від того, який результат ви хочете отримати. Можна орієнтуватися на такі очікування:

рідкі жовтки – 3 хвилини;

"мішечок" – 6 хвилин;

круто зварені – 8 – 9 хвилин.

Чому цей спосіб кращий за традиційний

Якщо ви варитимете яйця таким чином, то зможете бути впевнені, що вони не потріскаються і не переваряться. Також на жовтках не утвориться зелений наліт, тож естетичній привабливості яєць нічого не загрожує.

Білок теж приємно потішить, адже вийде куди ніжнішим, аніж зазвичай. А економія газу чи електрики, якою б незначною вона не була, все одно потішить.