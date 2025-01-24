Канапе з червоною рибою можуть стати не тільки доповненням святкового столу. Їх приготування дуже просте, а результат дозволить потішити себе після чергового важкого робочого дня. 24 Канал пропонує за можливості скористатися рецептом порталу "Пательня".

Не пропустіть Кращі за сухарики та чипси: давній рецепт українських "солоних пальчиків"

Рецепт канапе з яйцем і сьомгою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 10 канапе

Інгредієнти:

– 10 скибочок чорного хліба;

– 10 скибочок сьомги;

– 5 яєць;

– масло або вершковий сир – до смаку;

– сік половини лимона;

– зелена цибуля – для оздоблення;

– гілочки кропу – для оздоблення;

– червона або чорна ікра – для оздоблення.

Приготування:

Наріжте чорний хліб на маленькі квадратики, змастіть маслом або вершковим сиром. Посипте подрібненою зеленою цибулею. На кожен шматочок викладіть слайс сьомги і збризніть лимонним соком. Викладіть половинку вареного яйця, прикрасьте ікрою та гілочкою кропу.

Смачного!

Цей пляцок став хітом: як приготувати "Хвилі Дунаю".