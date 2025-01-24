Канапе з червоною рибою можуть стати не тільки доповненням святкового столу. Їх приготування дуже просте, а результат дозволить потішити себе після чергового важкого робочого дня. 24 Канал пропонує за можливості скористатися рецептом порталу "Пательня".
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Рецепт канапе з яйцем і сьомгою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 10 канапе
Інгредієнти:
– 10 скибочок чорного хліба;
– 10 скибочок сьомги;
– 5 яєць;
– масло або вершковий сир – до смаку;
– сік половини лимона;
– зелена цибуля – для оздоблення;
– гілочки кропу – для оздоблення;
– червона або чорна ікра – для оздоблення.
Приготування:
Наріжте чорний хліб на маленькі квадратики, змастіть маслом або вершковим сиром. Посипте подрібненою зеленою цибулею.
На кожен шматочок викладіть слайс сьомги і збризніть лимонним соком.
Викладіть половинку вареного яйця, прикрасьте ікрою та гілочкою кропу.
Смачного!
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