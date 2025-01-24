Канапе з червоною рибою можуть стати не тільки доповненням святкового столу. Їх приготування дуже просте, а результат дозволить потішити себе після чергового важкого робочого дня. 24 Канал пропонує за можливості скористатися рецептом порталу "Пательня".

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Рецепт канапе з яйцем і сьомгою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 10 канапе

Інгредієнти:
– 10 скибочок чорного хліба;
– 10 скибочок сьомги;
– 5 яєць;
– масло або вершковий сир – до смаку;
– сік половини лимона;
– зелена цибуля – для оздоблення;
– гілочки кропу – для оздоблення;
– червона або чорна ікра – для оздоблення.

Приготування:

  1. Наріжте чорний хліб на маленькі квадратики, змастіть маслом або вершковим сиром. Посипте подрібненою зеленою цибулею.

  2. На кожен шматочок викладіть слайс сьомги і збризніть лимонним соком.

  3. Викладіть половинку вареного яйця, прикрасьте ікрою та гілочкою кропу.

Смачного!

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