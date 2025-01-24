Цей снек точно відомий досвідченим українським господиням. Готувати його вкрай легко, і він абсолютно нічим не поступиться магазинним чипсам або сухарикам. 24 Канал пропонує зберегти рецепт "солоних пальчиків" від порталу "Шуба".

Не пропустіть Не треба ваги: скільки борошна в одній ложці – як правильно відміряти

Інгредієнти:

– 200 грамів картопляного пюре;

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів вершкового масла (73%);

– 1 куряче яйце;

– 1/2 чайної ложки солі;

– сушений кмин – до смаку.

Приготування:

Відваріть картоплю в підсоленій воді до м'якості, потім розімніть її товкачиком або збийте в блендері.

Змішайте картопляне пюре з борошном, додайте розтоплене масло і сіль. Замісіть тісто, щоб воно стало еластичним.

Розкачайте тісто до середньої товщини або сформуйте його в тонку ковбаску. Наріжте на шматочки у формі пластинок або пальчиків.