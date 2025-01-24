Цей снек точно відомий досвідченим українським господиням. Готувати його вкрай легко, і він абсолютно нічим не поступиться магазинним чипсам або сухарикам. 24 Канал пропонує зберегти рецепт "солоних пальчиків" від порталу "Шуба".
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Рецепт "солоних пальчиків"
- Час: 1 година
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 200 грамів картопляного пюре;
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів вершкового масла (73%);
– 1 куряче яйце;
– 1/2 чайної ложки солі;
– сушений кмин – до смаку.
Приготування:
Відваріть картоплю в підсоленій воді до м'якості, потім розімніть її товкачиком або збийте в блендері.
Змішайте картопляне пюре з борошном, додайте розтоплене масло і сіль. Замісіть тісто, щоб воно стало еластичним.
Розкачайте тісто до середньої товщини або сформуйте його в тонку ковбаску. Наріжте на шматочки у формі пластинок або пальчиків.
Викладіть пальчики на деко і змастіть їх збитим яйцем. Посипте кмином або грубою сіллю. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 15 хвилин.
Смачного!
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