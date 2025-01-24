Этот снек точно известен опытным украинским хозяйкам. Готовить его крайне легко, и он абсолютно ничем не уступит магазинным чипсам или сухарикам. 24 Канал предлагает сохранить рецепт "соленых пальчиков" от портала "Шуба".

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Рецепт "соленых пальчиков"

  • Время: 1 час
  • Порций: 5

Ингредиенты:
– 200 граммов картофельного пюре;
– 300 граммов пшеничной муки;
– 200 граммов сливочного масла (73%);
– 1 куриное яйцо;
– 1/2 чайной ложки соли;
– сушеный тмин – по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости, затем разомните его толкушкой или взбейте в блендере.

  2. Смешайте картофельное пюре с мукой, добавьте растопленное масло и соль. Замесите тесто, чтобы оно стало эластичным.

  3. Раскатайте тесто до средней толщины или сформируйте его в тонкую колбаску. Нарежьте на кусочки в форме пластинок или пальчиков.

  4. Выложите пальчики на противень и смажьте их взбитым яйцом. Посыпьте тмином или крупной солью. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

Приятного аппетита!

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