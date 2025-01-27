Запеченная пекинская капуста с травами – это то, что должно быть в кулинарном арсенале каждой хозяйки. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "Смачненьке".
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Рецепт запеченной пекинской капусты
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 пекинская капуста;
– 2 столовые ложки масла;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 чайная ложка меда;
– прованские травы, любимые специи и соль по вкусу.
Приготовление:
- Капусту нарезаем кружочками по 2 – 3 сантиметра толщиной. Хвостик и кочан лучше убрать.
- Смешиваем масло, соевый соус и мед.
- Противень застилаем пергаментом, выкладываем кружочки капусты и смазываем соусом.
- Сверху посыпаем любимыми специями и травами.
- Выпекаем 20 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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