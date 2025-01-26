Свекла и сыр – это дуэт, которые придаст вкусового колорита для любой трапезы. Особенно эта паста подходит с картошкой, но их можно найти и другое применение. 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт портала Gotujmy.
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Рецепт пасты из свеклы и сыра
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 свекла;
– 200 граммов итальянского сыра;
– 1 столовая ложка хрена;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 2 зубчика чеснока
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Вымойте свеклу, заверните ее в фольгу и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение часа.
После того, как свекла остынет, снимите кожуру и измельчите ее с помощью мясорубки.
Разомните творог вилкой и добавьте к нему измельченную свеклу. Хорошо перемешайте.
Добавьте измельченный чеснок, майонез, хрен и лимонный сок. Посолите и поперчите по вкусу.
Приятного аппетита!
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