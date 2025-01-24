У каждой хозяйки есть любимые рецепты с тыквой, однако это всегда испытание, ведь тыкву нужно чистить. Всегда ли нужно это делать – рассказывает 24 Канал.
Интересно Не надо веса: сколько муки в одной ложке – как правильно отмерить
Надо ли чистить тыкву
Кожура тыквы твердая и несъедобная, соответственно, в любом случае ее нужно удалить перед употреблением. Однако не всегда чистка тыквы должна быть долгой и хлопотной. Есть простой способ, который гарантированно сохранит ваши силы и нервы.
Основа многих вкусных блюд / Фото Freepik
Алгоритм действий очень прост:
- нарезаем тыкву на небольшие кусочки;
- запекаем 30 минут при 180 градусах;
- даем остыть и легко отделяем мякоть от кожуры.
Кроме легкости очистки тыква станет мягкой и сочной, а это идеальное дополнение к любому блюду.
Его держат в секрете: какой ингредиент сделает жареную рыбу божественной.