У каждой хозяйки есть любимые рецепты с тыквой, однако это всегда испытание, ведь тыкву нужно чистить. Всегда ли нужно это делать – рассказывает 24 Канал.

Интересно Не надо веса: сколько муки в одной ложке – как правильно отмерить

Надо ли чистить тыкву

Кожура тыквы твердая и несъедобная, соответственно, в любом случае ее нужно удалить перед употреблением. Однако не всегда чистка тыквы должна быть долгой и хлопотной. Есть простой способ, который гарантированно сохранит ваши силы и нервы.

Основа многих вкусных блюд / Фото Freepik

Алгоритм действий очень прост:

нарезаем тыкву на небольшие кусочки;

запекаем 30 минут при 180 градусах;

даем остыть и легко отделяем мякоть от кожуры.

Кроме легкости очистки тыква станет мягкой и сочной, а это идеальное дополнение к любому блюду.

Его держат в секрете: какой ингредиент сделает жареную рыбу божественной.