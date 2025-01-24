У кожної господині є улюблені рецепти з гарбузом, однак це завжди випробування, адже гарбуз потрібно чистити. Чи завжди потрібно це робити – розповідає 24 Канал.

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Чи треба чистити гарбуз

Шкірка гарбуза тверда та неїстівна, відповідно, у будь-якому її потрібно видалити перед вживанням. Однак не завжди чищення гарбуза повинно бути довгим й марудним. Є простий спосіб, який гарантовано збереже ваші сили та нерви.

Основа багатьох смачних страв / Фото Freepik

Алгоритм дій дуже простий:

нарізаємо гарбуз на невеликі шматочки;

запікаємо 30 хвилин при 180 градусах;

даємо охолонути і легко відділяємо м'якоть від шкірки.

Окрім легкості очищення гарбуз стане м'яким та соковитим, а це ідеальне доповнення до будь-якої страви.

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