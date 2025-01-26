Буряк та сир – це дует, які додасть смакового колориту для будь-якої трапези. Особливо ця паста смакує з картопелькою, але їх можна знайти й інше застосування. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт порталу Gotujmy.
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Рецепт пасти з буряка та сиру
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 буряк;
– 200 грамів італійського сиру;
– 1 столова ложка хрону;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 2 зубчики часнику
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Вимийте буряк, загорніть його у фольгу і запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом години.
Після того, як буряк охолоне, зніміть шкірку та подрібніть його за допомогою м'ясорубки.
Розімніть сир виделкою і додайте до нього подрібнений буряк. Добре перемішайте.
Додайте подрібнений часник, майонез, хрін та лимонний сік. Посоліть та поперчіть до смаку.
Смачного!
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