Цей рецепт оладок ще нікого не підводив. Він забезпечує неймовірну ніжність млинців, кожен з яких виходить дуже пухким. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом Daily News.

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Інгредієнти:

– 500 грамів кефіру;

– 300 – 350 грамів борошна;

– 60 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка соди;

– дрібка солі;

– олія – для смаження.

Приготування:

Щоб оладки були пухкими, усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Це головний секрет ідеального результату.

Змішайте кефір з цукром, яйцем та сіллю. Додайте борошно та соду і ретельно перемішайте, щоб уникнути грудочок. Тісто має бути густим і повільно стікати з ложки однією стрічкою, тримаючи форму.

Якщо тісто вийшло рідким, додайте ще борошна до досягнення потрібної консистенції. Залиште тісто на 10 хвилин, щоб сода почала діяти.

Розігрійте сковорідку та налийте олію. Викладайте тісто ложкою, не перемішуючи його в мисці. Після того, як перевернете оладки, зменшіть вогонь, щоб вони рівномірно пропеклися.