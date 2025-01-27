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Рецепт яєчні Фламенко

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 1 маленька цибулина, нарізана;

– 1 зубчик часнику, подрібнений;

– 80 грамів шинки серрано, нарізаної;

– 1 чайна ложка гарячої копченої паприки;

– кілька помідорів, очищених від шкірки та нарізаних;

– 1 чайна ложка томатного пюре;

– 75 грамів свіжого або замороженого гороху;

– 100 грамів тонкої зеленої квасолі;

– 4 яйця вільного вигулу;

– 12 скибочок чорізо;

– 1 червоний перець, смажений і очищений від шкірки, нарізаний на 8 смужок (або перець із банки);

– сіль – до смаку;

– свіжозмелений чорний перець – до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. На середньому вогні розігрійте олію у великій сковороді з кришкою, що підходить для духовки, або в неглибокій каструлі. Готуйте цибулю та часник, поки вони не стануть м'якими, близько 5 – 10 хвилин. Додайте шинку та паприку і смажте ще 3 хвилини. Потім додайте помідори та томатне пюре, накрийте кришкою та тушкуйте 10 – 15 хвилин, доки помідори не стануть м'якими. Паралельно доведіть воду до кипіння в каструлі. Додайте горох і квасолю, варіть 3 – 4 хвилини, потім злийте воду і швидко охолодіть під холодною водою. Якщо використовуєте заморожений горох, попереднє варіння не потрібне. Додайте горох і квасолю до томатного соусу. Вбийте яйця в соус. Викладіть скибочки чорізо та смужки червоного перцю навколо яєць. Приправте сіллю і перцем. Запікайте в духовці 10 хвилин, або поки білки не затвердіють, а жовтки залишаться м'якими. Перевірте через 8 хвилин. Або готуйте на плиті на середньому вогні під кришкою протягом 10 хвилин. Тим часом натріть хліб часником, змастіть олією і обсмажте на сковороді або грилі. Подавайте страву з грильованим хлібом.

Смачного!

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