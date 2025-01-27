Этот рецепт любят за простоту и идеальный вкус. Испанские кулинары как никто другой разбираются в этом сочетании. 24 Канал предлагает начать продуктивную неделю по рецепту BBC Food.

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Рецепт яичницы Фламенко

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 1 маленькая луковица, нарезанная;

– 1 зубчик чеснока, измельченный;

– 80 граммов ветчины серрано, нарезанной;

– 1 чайная ложка горячей копченой паприки;

– несколько помидоров, очищенных от кожуры и нарезанных;

– 1 чайная ложка томатного пюре;

– 75 граммов свежего или замороженного гороха;

– 100 граммов тонкой зеленой фасоли;

– 4 яйца свободного выгула;

– 12 ломтиков чоризо;

– 1 красный перец, жареный и очищенный от кожуры, нарезанный на 8 полосок (или перец из банки);

– соль – по вкусу;

– свежемолотый черный перец – по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. На среднем огне разогрейте масло в большой сковороде с крышкой, что подходит для духовки, или в неглубокой кастрюле. Готовьте лук и чеснок, пока они не станут мягкими, около 5 – 10 минут. Добавьте ветчину и паприку и жарьте еще 3 минуты. Затем добавьте помидоры и томатное пюре, накройте крышкой и тушите 10 – 15 минут, пока помидоры не станут мягкими. Параллельно доведите воду до кипения в кастрюле. Добавьте горох и фасоль, варите 3 – 4 минуты, затем слейте воду и быстро охладите под холодной водой. Если используете замороженный горох, предварительная варка не нужна. Добавьте горох и фасоль к томатному соусу. Вбейте яйца в соус. Выложите ломтики чоризо и полоски красного перца вокруг яиц. Приправьте солью и перцем. Запекайте в духовке 10 минут, или пока белки не затвердеют, а желтки останутся мягкими. Проверьте через 8 минут. Или готовьте на плите на среднем огне под крышкой в течение 10 минут. Тем временем натрите хлеб чесноком, смажьте маслом и обжарьте на сковороде или гриле. Подавайте блюдо с грилированным хлебом.

Приятного аппетита!

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