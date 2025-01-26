Сэндвич, в котором сочетаются жареные яйца, ветчина и сыр просто не может оставить равнодушным никого. Для его приготовления не надо усилий, поэтому это идеальный выбор для воскресного утра. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту BBC Food.
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Сэндвич "месье Крок"
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 миллилитров молока:
– 20 граммов муки;
– 20 граммов сливочного масла;
– соль и перец по вкусу;
– 4 ломтика белого хлеба;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– 4 ломтика резаной ветчины;
– 4 ломтика сыра;
– 80 граммов тертого чеддера.
Приготовление:
Налейте молоко в кастрюлю, добавьте муку и масло, затем медленно доведите до кипения, непрерывно взбивая, до получения густого, гладкого и блестящего соуса.
Уменьшите огонь и тушите 3 – 5 минут, периодически помешивая, пока мука не разварится. Снимите с огня, посолите и поперчите.
Разогрейте гриль до высокой температуры, а духовку – до 220 градусов. Выложите хлеб на противень и поджарьте одну сторону под грилем до золотистого цвета.
Переверните хлеб и смажьте каждый ломтик тонким слоем горчицы, а затем слоем белого соуса. Покройте соус ломтиком сыра и ломтиком ветчины.
Сложить ломтики на два бутерброда, затем смазать сверху тонким слоем белого соуса и посыпать тертым чеддером.
Выпекайте в духовке 10 – 15 минут до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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