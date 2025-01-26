Сэндвич, в котором сочетаются жареные яйца, ветчина и сыр просто не может оставить равнодушным никого. Для его приготовления не надо усилий, поэтому это идеальный выбор для воскресного утра. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту BBC Food.

К теме Все будут сыты и довольны: пицца-бутерброды для выходных на всю семью

Сэндвич "месье Крок"

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 миллилитров молока:

– 20 граммов муки;

– 20 граммов сливочного масла;

– соль и перец по вкусу;

– 4 ломтика белого хлеба;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– 4 ломтика резаной ветчины;

– 4 ломтика сыра;

– 80 граммов тертого чеддера.

Приготовление:

Налейте молоко в кастрюлю, добавьте муку и масло, затем медленно доведите до кипения, непрерывно взбивая, до получения густого, гладкого и блестящего соуса. Уменьшите огонь и тушите 3 – 5 минут, периодически помешивая, пока мука не разварится. Снимите с огня, посолите и поперчите. Разогрейте гриль до высокой температуры, а духовку – до 220 градусов. Выложите хлеб на противень и поджарьте одну сторону под грилем до золотистого цвета. Переверните хлеб и смажьте каждый ломтик тонким слоем горчицы, а затем слоем белого соуса. Покройте соус ломтиком сыра и ломтиком ветчины. Сложить ломтики на два бутерброда, затем смазать сверху тонким слоем белого соуса и посыпать тертым чеддером. Выпекайте в духовке 10 – 15 минут до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Это очень вкусно: как сделать жареные пельмени с сыром.