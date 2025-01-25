Гениальность этого блюда в том, что вы легко можете заменить ингредиенты на любые компоненты, которые есть в холодильнике уже сейчас, и результат от этого не пострадает. 24 Канал рекомендует принять во внимание рецепт BBC Food и не нагружать себя лишний раз в выходной день.
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Рецепт пицца-бутербродов
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– несколько ломтиков любимого хлеба;
– 2 столовые ложки соуса для пасты;
– начинка: тонко нарезанная колбаса или ветчина, грибы или жареный перец, вяленые помидоры, оливки.
– тертый сыр.
Приготовление:
Разогрейте гриль до среднего уровня. Выложите хлеб на противень или сковороду-гриль и обжарьте с одной стороны до легкой поджаренности.
Переверните хлеб и смажьте томатным соусом, а сверху положите колбасу, грибы или любую другую начинку. Посыпьте сыром.
Верните бутерброды в духовку еще на 2–3 минуты или пока сыр не расплавится, а начинка не станет горячей.
Приятного аппетита!
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