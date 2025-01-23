Пляцок "Волны Дуная" стал настоящим хитом среди украинских хозяек. Это вишневое наслаждение способно взбудоражить фантазию и заставит пережить незабываемый вкусовой опыт. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт портала "Семья и дом".
Читайте также Подарок от Джейми Оливера: быстрый кекс в чашке на завтрак без выпекания
Рецепт пляцка "Волны Дуная"
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
для теста:
– 250 граммов мягкого масла или маргарина;
– 200 граммов сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 5 яиц;
– 375 граммов муки;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 20 граммов какао;
– 2 столовые ложки молока;
– 500 граммов вишни;
для крема:
– 1 ванильный пудинг;
– 100 граммов сахара;
– 500 миллилитров молока;
– 250 граммов масла;
для шоколадной глазури:
– 200 граммов черного шоколада;
– 2 столовые ложки масла.
Приготовление:
Сначала хорошо отцедите вишню (если она замороженная, предварительно разморозьте), выложите на бумажные полотенца и тщательно просушите. Мягкое масло или маргарин взбейте до кремообразного состояния.
Постепенно добавьте сахар и ванильный сахар, тщательно взбивая после каждого добавления. Поочередно добавляйте яйца, взбивая после каждого добавления, пока сахар полностью не растворится.
Смешайте муку с разрыхлителем и постепенно просейте ее в масляно-яичную смесь. Тесто должно быть густым как сметана. Форму выстелите пергаментом и выложите 2/3 теста.
Какао смешайте с молоком и добавьте в остальное тесто, тщательно перемешайте. Распределите темное тесто поверх светлого, выложите сверху вишню и слегка вдавите ее в тесто.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут (готовность проверяйте деревянной шпажкой). Дайте остыть на решетке.
Для пудинга смешайте его с сахаром и приготовьте с молоком согласно инструкции на упаковке. Готовый пудинг накройте пищевой пленкой и дайте остыть до комнатной температуры.
Взбейте мягкое масло до пышности и по ложке добавляйте пудинг, хорошо взбивая после каждого добавления. Распределите крем поверх охлажденного коржа и отправьте в холодильник на минимум 1 час.
Для глазури растопите шоколад с растительным маслом на водяной бане до однородного состояния. Равномерно распределите глазурь поверх крема и вилкой создайте волнистый узор. Дайте глазури застыть.
Приятного аппетита!
Он не хуже "Киевского": рецепт торта "Королевский".