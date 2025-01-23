Пляцок "Хвилі Дунаю" став справжнім хітом серед українських господинь. Ця вишнева насолода здатна розбурхати фантазію та змусить пережити незабутній смаковий досвід. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт порталу "Сім'я і дім".

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Інгредієнти:

для тіста:

– 250 грамів м'якого масла або маргарину;

– 200 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 5 яєць;

– 375 грамів борошна;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 20 грамів какао;

– 2 столові ложки молока;

– 500 грамів вишні;

для крему:

– 1 ванільний пудинг;

– 100 грамів цукру;

– 500 мілілітрів молока;

– 250 грамів масла;

для шоколадної глазурі:

– 200 грамів чорного шоколаду;

– 2 столові ложки олії.

Приготування:

Спочатку добре відцідіть вишню (якщо вона заморожена, попередньо розморозьте), викладіть на паперові рушники і ретельно просушіть. М'яке масло або маргарин збийте до кремоподібного стану.

Поступово додайте цукор та ванільний цукор, ретельно збиваючи після кожного додавання. По черзі додайте яйця, збиваючи після кожного додавання, поки цукор повністю не розчиниться.

Змішайте борошно з розпушувачем і поступово просійте його в масляно-яєчну суміш. Тісто має бути густим, як сметана. Форму вистеліть пергаментом і викладіть 2/3 тіста.

Какао змішайте з молоком і додайте в решту тіста, ретельно перемішайте. Розподіліть темне тісто поверх світлого, викладіть зверху вишню і злегка втисніть її в тісто.

Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40 хвилин (готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою). Дайте остигнути на решітці.

Для пудингу змішайте його з цукром і приготуйте з молоком згідно з інструкцією на упаковці. Готовий пудинг накрийте харчовою плівкою і дайте охолонути до кімнатної температури.

Збийте м'яке масло до пишності і по ложці додавайте пудинг, добре збиваючи після кожного додавання. Розподіліть крем поверх охолодженого коржа і відправте в холодильник на мінімум 1 годину.