Ароматні кекси та улюблений гарячий напій можуть задати гарний настрій на увесь день. Відомий кулінар Джеймі Олівер показав, як приготувати ніжну випічку за кілька хвилин. 24 Канал пропонує відтворити цей рецепт за рекомендацією Ukr.Media.

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Інгредієнти:

– 1 свіжий банан;

– 4 столові ложки білого борошна;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки коричневого тростинного цукру;

– 1 куряче яйце.

Приготування:

У чашу кухонного комбайна покладіть банан і додайте борошно.

Далі влийте оливкову олію, додайте цукор і яйце. За бажанням можна присипати дрібкою солі.

Збивайте суміш до однорідної маси.

Розлийте тісто по чотирьох кружках, прикрасьте їх шоколадними краплями за своїм смаком для більшої солодкості, і по черзі відправте кружки в мікрохвильовку на 90 секунд.