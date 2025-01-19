Щоб приготувати ідеальну свинячу відбивну, важливими є якісне м’ясо та правильна техніка панірування і смаження. Ароматна капуста з медом та лимоном додає страві гармонійного балансу солодкого, кислого та свіжого – це поєднання піднімає її на новий рівень. Як приготувати цю апетитну страву розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.

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Свиняча відбивна з капустою

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

Відбивна:

– 500 грамів свинячої корейки;

– 2 яйця;

– 200 грамів панірувальних сухарів;

– 3 столові ложки борошна;

– олія для смаження;

– сіль і перець до смаку.

Медова капуста:

– 250 грамів квашеної капусти;

– половина цибулини;

– 2 столові ложки меду;

– 1 лимон (сік і цедра);

– 25 грамів сала;

– 5 грамів петрушки;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Свинячу корейку потрібно відбити товкачем, посолити і поперчити. Для більшої виразності смаку м’ясо можна замаринувати в улюблених травах або спеціях. М'ясо слід обкачати в борошні, збитому яйці з манною крупою і сухарями, повторюючи операцію для створення більш хрусткої паніровки. Обсмажуйте відбивні в олії до золотистої скоринки, ретельно стежачи, щоб масло було добре розігріте, що забезпечить хрусткість паніровки та соковитість м’яса. Квашену капусту необхідно обсмажити на цибулі, додати мед, спеції та тушкувати до м’якості. На завершення капусту слід заправити вершковим маслом і посипати подрібненою петрушкою.

Смачного!

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