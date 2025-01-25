Геніальність цієї страви в тому, що ви легко можете замінити інгредієнти на будь-які компоненти, які є в холодильнику вже зараз, і результат від цього не постраждає. 24 Канал рекомендує взяти до уваги рецепт BBC Food та не навантажувати себе зайвий раз у вихідний день.

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Рецепт піца-бутербродів

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– кілька скибочок улюбленого хліба;

– 2 столові ложки соусу для пасти;

– начинка: тонко нарізана ковбаса або шинка, гриби або смажений перець, в'ялені помідори, оливки.

– тертий сир.

Приготування:

Розігрійте гриль до середнього рівня. Викладіть хліб на деко або сковороду-гриль і обсмажте з одного боку до легкої підсмаженості. Переверніть хліб і змастіть томатним соусом, а зверху покладіть ковбасу, гриби або будь-яку іншу начинку. Посипте сиром. Поверніть бутерброди в духовку ще на 2–3 хвилини або поки сир не розплавиться, а начинка не стане гарячою.

Смачного!

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