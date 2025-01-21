Млинці завжди чарують не тільки легкістю, а й універсальністю. Вони ідеально поєднуються як з солоними, так і солодкими начинками. 24 Канал пропонує зберегти собі рецепт млинців від порталу Ukr.Media, з яким вони завжди виходять ніжними та тонкими.
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Рецепт млинців
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 200 мілілітрів окропу;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 200 грамів борошна;
– 3 столові ложки цукру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки соди;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Збийте яйця з сіллю.
- Додайте окріп, продовжуючи збивати.
- Влийте кефір.
- Просійте борошно та змішайте його із содою. Додайте суміш до рідини, додайте цукор і олію.
- Ретельно перемішайте, щоб уникнути грудочок. Залиште тісто настоюватися на 10 хвилин.
- Випікайте на сковороді, змащеній олією, до золотистої скоринки.
- Подавайте млинці з улюбленими додатками.
Смачного!
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