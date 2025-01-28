Этот рецепт оладий еще никого не подводил. Он обеспечивает невероятную нежность блинов, каждый из которых получается очень воздушным. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом Daily News.

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Рецепт пышных оладий

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов кефира;
– 300 – 350 граммов муки;
– 60 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка соды;
– щепотка соли;
– масло – для жарки.

Приготовление:

  1. Чтобы оладьи были пышными, все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Это главный секрет идеального результата.

  2. Смешайте кефир с сахаром, яйцом и солью. Добавьте муку и соду и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков. Тесто должно быть густым и медленно стекать с ложки одной лентой, держа форму.

  3. Если тесто получилось жидким, добавьте еще муки до достижения нужной консистенции. Оставьте тесто на 10 минут, чтобы сода начала действовать.

  4. Разогрейте сковородку и налейте масло. Выкладывайте тесто ложкой, не перемешивая его в миске. После того, как перевернете оладьи, уменьшите огонь, чтобы они равномерно пропеклись.

  5. Выкладывайте готовые оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Пока оладьи теплые, подавайте их с вареньем или медом.

Приятного аппетита!

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