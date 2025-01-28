Этот рецепт оладий еще никого не подводил. Он обеспечивает невероятную нежность блинов, каждый из которых получается очень воздушным. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом Daily News.

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Ингредиенты:

– 500 граммов кефира;

– 300 – 350 граммов муки;

– 60 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 1 чайная ложка соды;

– щепотка соли;

– масло – для жарки.

Приготовление:

Чтобы оладьи были пышными, все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Это главный секрет идеального результата.

Смешайте кефир с сахаром, яйцом и солью. Добавьте муку и соду и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков. Тесто должно быть густым и медленно стекать с ложки одной лентой, держа форму.

Если тесто получилось жидким, добавьте еще муки до достижения нужной консистенции. Оставьте тесто на 10 минут, чтобы сода начала действовать.

Разогрейте сковородку и налейте масло. Выкладывайте тесто ложкой, не перемешивая его в миске. После того, как перевернете оладьи, уменьшите огонь, чтобы они равномерно пропеклись.