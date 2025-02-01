Цю рибу варто поєднати з овочами, і тоді результат буде неперевершеним. Як приготувати цю страву дізнайтеся у матеріалі 24 Каналу з посиланням на przyslij przepis.
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Хек з овочами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 філе хека (або іншої білої риби);
– 1 середня морква;
– 100 грамів селери шматочком;
– приблизно 10 грамів цибулі-порею;
– 1 банка помідорів з коріандром (подрібнений Kamis);
– пів чайної ложки меленої солодкої паприки;
– дрібка перцю;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Філе промийте й обсушіть.
- Якщо використовуєте заморожене, спочатку розморозьте. Овочі очистьте й натріть на крупній тертці, а цибулю-порей подрібніть. Викладіть рибу в жароміцний посуд, посипте сіллю та поставте в розігріту до 180 градусів духовку, запікайте приблизно десять хвилин.
- На розігріту сковороду викладіть нарізані овочі та трохи обсмажте, поки вони не розм’якшаться й не почнуть інтенсивно пахнути.
- Приправте паприкою, перцем, коріандром і сіллю до смаку.
- Додайте консервовані помідори й готуйте ще кілька хвилин, поки рідина не випарується, а помідори не стануть м’якими. Вийміть запечену рибу й викладіть на неї частину овочів.
- Накрийте алюмінієвою фольгою та запікайте ще п’ятнадцять хвилин.
Смачного!
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