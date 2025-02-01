Цю рибу варто поєднати з овочами, і тоді результат буде неперевершеним. Як приготувати цю страву дізнайтеся у матеріалі 24 Каналу з посиланням на przyslij przepis.

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Хек з овочами

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 4 філе хека (або іншої білої риби);
– 1 середня морква;
– 100 грамів селери шматочком;
– приблизно 10 грамів цибулі-порею;
– 1 банка помідорів з коріандром (подрібнений Kamis);
– пів чайної ложки меленої солодкої паприки;
– дрібка перцю;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Філе промийте й обсушіть.
  2. Якщо використовуєте заморожене, спочатку розморозьте. Овочі очистьте й натріть на крупній тертці, а цибулю-порей подрібніть. Викладіть рибу в жароміцний посуд, посипте сіллю та поставте в розігріту до 180 градусів духовку, запікайте приблизно десять хвилин.
  3. На розігріту сковороду викладіть нарізані овочі та трохи обсмажте, поки вони не розм’якшаться й не почнуть інтенсивно пахнути.
  4. Приправте паприкою, перцем, коріандром і сіллю до смаку.
  5. Додайте консервовані помідори й готуйте ще кілька хвилин, поки рідина не випарується, а помідори не стануть м’якими. Вийміть запечену рибу й викладіть на неї частину овочів.
  6. Накрийте алюмінієвою фольгою та запікайте ще п’ятнадцять хвилин.

Смачного!

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