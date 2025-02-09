Рідні та близькі будуть оспівувати ваш кулінарний талант, як тільки побачать цей шедевр. 24 Канал пропонує відтворити його з професіоналом та скористатися рецептом переможниці 12 сезону "МастерШеф" Валерії Матрохіної, який вона опублікувала у своєму інстаграмі.
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Рецепт торта "Карпатка"
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
Для заварного тіста:
– 100 мілілітрів води;
– 100 мілілітрів молока;
– 80 грамів вершкового масла 82,5%;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 140 грамів борошна;
– 4 великих яйця.
Для заварного крему:
– 4 невеликих жовтки;
– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 150 грамів цукру;
– 1/2 чайної ложки ванільного екстракту;
– 600 мілілітрів молока;
– 180 грамів теплого вершкового масла.
Для ягідної начинки:
– 200 грамів ягід;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки води;
– 1 столова ложка крохмалю з гіркою.
Приготування:
- Щоб приготувати заварне тісто, змішайте в сотейнику молоко, воду, сіль та масло, і доведіть суміш до кипіння. Залиште на плиті, просійте борошно і ретельно перемішайте, поки тісто не стане однорідним. Прогрівайте тісто близько 5 хвилин, постійно помішуючи.
- Перекладіть тісто в іншу миску та дайте йому охолонути приблизно 10 хвилин.
- Почніть вбивати яйця по одному, щоразу добре вимішуючи.
- На деко, вкрите пергаментом, поставте кільце діаметром 17 сантиметрів і викладіть половину тіста. Якщо у вас є два кільця, можна випікати два одночасно.
- Випікайте при температурі 170 – 180 градусів протягом 25 хвилин. Після випікання дайте охолонути.
- Для приготування заварного крему в сотейнику змішайте жовтки, цукор, крохмаль, ванільний екстракт та молоко. Перемішайте, поставте на невеликий вогонь і, постійно помішуючи, дочекайтеся загустіння крему.
- Після загустіння варіть ще декілька хвилин, потім зніміть з вогню. Накрийте плівкою в контакт і дайте охолонути до кімнатної температури.
- Візьміть вершкове масло (воно має бути м'яким) і збивайте його блендером 5 – 7 хвилин.
- Якщо заварний крем охолов, поступово додавайте його до масла по 1 столовій ложці і збивайте до поєднання. Важливо: масло і крем мають бути приблизно однакової температури, інакше крем може розшаруватись.
- Для ягідної начинки викладіть ягоди, цукор, крохмаль і воду в пательню, перемішайте і варіть до загустіння. Якщо у ягодах є великі кісточки, протріть через сито.
- Збирайте торт у тому ж кільці: корж, половина крему, ягідна начинка, друга половина крему та другий корж.
- Поставте торт в холодильник на ніч і насолоджуйтесь!
Смачного!
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