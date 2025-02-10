Салат с цикорием может стать для вас новым кулинарным открытием. 24 Канал предлагает обязательно попробовать рецепт Beszamel и зарядиться особым витаминным коктейлем.
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Рецепт салата из цикория
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 головки цикория;
– 1/2 пекинской капусты;
– 1 морковь;
– 1 яблоко;
– 1/2 красного перца;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– сок половинки лимона;
– соль и перец – по вкусу;
– 1 чайная ложка семян подсолнечника или льна (по желанию)
Приготовление:
- Разрежьте цикорий на половинки, удалите горькую сердцевину и мелко нарежьте.
- Нашинкуйте пекинскую капусту, натрите морковь и яблоко.
- Нарежьте перец тонкой соломкой и добавьте к подготовленным ингредиентам.
- В миске смешайте оливковое масло с лимонным соком, приправьте солью и перцем.
- Полейте овощи полученной заправкой и тщательно перемешайте.
- По желанию можно добавить семена подсолнечника или льна для дополнительной порции клетчатки.
Приятного аппетита!
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