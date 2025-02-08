Если вы хотите собрать за столом всю семью, то ничто не сделает это лучше аромата вкусного блюда. 24 Канал предлагает приготовить вкусную запеканку по рецепту Beszamel, которая порадует вкусом и эстетикой.

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Рецепт запеканки

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 200 граммов бекона;

– 200 граммов колбасы (или другого мяса);

– 1 луковица;

– 2 яйца;

– 100 миллилитров сливок (минимум 30%);

– 100 граммов тертого сыра гауда;

– специи – по вкусу.

Приготовление:

Картофель очищаем и отвариваем до готовности. Чтобы ускорить процесс, перед варкой его можно нарезать ломтиками. Мясо, бекон и лук нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем бекон на сковороде до золотистого цвета, затем добавляем мясо и лук. Жарим до готовности мяса. Форму для запекания смазываем маслом. Выкладываем слой картофеля, посыпаем специями по вкусу и добавляем половину мясной начинки и тертого сыра. Повторяем слои: картофель, специи, мясо и сыр. В миске взбиваем яйца со сливками, добавляем соль и перец. Заливаем запеканку яично-сливочной смесью и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Запекаем до золотистой корочки. Готовую запеканку можно подавать как отдельное блюдо, так и с разнообразными соусами или салатами.

Приятного аппетита!

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