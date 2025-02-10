Салат з цикорієм може стати для вас новим кулінарним відкриттям. 24 Канал пропонує обов'язково спробувати рецепт Beszamel та зарядитися особливим вітамінним коктейлем.
Цікаво Він може замінити вечерю: простий салат з буряка, який позмагається з вінегретом
Рецепт салату з цикорію
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 головки цикорію;
– 1/2 пекінської капусти;
– 1 морква;
– 1 яблуко;
– 1/2 червоного перцю;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сік половинки лимона;
– сіль і перець – до смаку;
– 1 чайна ложка насіння соняшнику або льону (за бажанням)
Приготування:
- Розріжте цикорій на половинки, видаліть гірку серцевину та дрібно наріжте.
- Нашинкуйте пекінську капусту, натріть моркву та яблуко.
- Наріжте перець тонкою соломкою і додайте до підготовлених інгредієнтів.
- У мисці змішайте оливкову олію з лимонним соком, приправте сіллю і перцем.
- Полийте овочі отриманою заправкою та ретельно перемішайте.
- За бажанням можна додати насіння соняшнику або льону для додаткової порції клітковини.
Смачного!
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