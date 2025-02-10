Салат з цикорієм може стати для вас новим кулінарним відкриттям. 24 Канал пропонує обов'язково спробувати рецепт Beszamel та зарядитися особливим вітамінним коктейлем.

Цікаво Він може замінити вечерю: простий салат з буряка, який позмагається з вінегретом

Рецепт салату з цикорію

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 головки цикорію;
– 1/2 пекінської капусти;
– 1 морква;
– 1 яблуко;
– 1/2 червоного перцю;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сік половинки лимона;
– сіль і перець – до смаку;
– 1 чайна ложка насіння соняшнику або льону (за бажанням)

Приготування:

  1. Розріжте цикорій на половинки, видаліть гірку серцевину та дрібно наріжте.
  2. Нашинкуйте пекінську капусту, натріть моркву та яблуко.
  3. Наріжте перець тонкою соломкою і додайте до підготовлених інгредієнтів.
  4. У мисці змішайте оливкову олію з лимонним соком, приправте сіллю і перцем.
  5. Полийте овочі отриманою заправкою та ретельно перемішайте.
  6. За бажанням можна додати насіння соняшнику або льону для додаткової порції клітковини.

Смачного!

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