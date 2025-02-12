Есть несколько простых способов в считанные секунды проверить свежесть яиц. Как сделать это дома – рассказывает 24 Канал.

Интересно Сода или разрыхлитель: как понять, что лучше добавить в тесто для идеального результата

Как проверить свежесть яиц

В первую очередь можно обратить внимание на форму яйца после разбития скорлупы. Если яйцо свежее, то оно будет держать форму, а белок будет держаться вокруг желтка.

Свежесть яиц легко проверить / Фото Freepik

Важно хорошо рассмотреть желток: он должен иметь форму полусферы и светло-желтый цвет. Чем дольше хранится яйцо, тем темнее становится желток, а если он синеет или имеет вкрапления красного или красного цвета, то использовать такое яйцо категорически нельзя.

Также пригодится посуда с холодной водой. Если опустить в нее свежее яйцо, оно сразу опустится и ляжет на бок. Яйцо, которое стало вертикально, уже нельзя считать свежим, а то, что всплывет, нужно немедленно выбрасывать.

Легкий завтрак на всю семью: готовим горячие бутерброды с грибами.