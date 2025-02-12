Когда остается вино, есть соблазн закупорить его и поставить в холодильник. К сожалению, это распространенная ошибка, которая испортит напиток. Что на самом деле нужно делать – рассказывает 24 Канал.

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Как хранить открытое вино

Откупоренную бутылку вина нужно хорошо закрыть и поставить в темное место, температура которого находится в диапазоне 7 – 18 градусов. Например, в кладовую, подвал или шкаф. Что касается хранения в холодильнике, то вино стоит охлаждать только перед подачей.

Правильное хранение – те же впечатления / Фото Freepik

По срокам хранения открытого вина, сомелье советуют употребить его в следующие 3 – 5 дней. Да, некоторые вина можно хранить немного дольше, однако вкус напитка с каждым днем будет становиться хуже, поэтому в этом нет никакого смысла.

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