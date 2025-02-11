Часто у багатьох виникають сумніви щодо користі придбаного майонезу. 24 Канал пропонує назавжди позбутися цих роздумів з рецептом суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Рябенко, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.
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Рецепт домашнього майонезу
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 50 мілілітрів лляної олії;
– 50 – 100 мілілітрів води (регулювати густину);
– чайна ложка солі;
– сік четвертинки лимона;
– 8 листочків базиліку.
Приготування:
- Зваріть яйця та очистіть.
- Помістіть усі інгредієнти у чашу блендера.
- Додавайте воду поступово, залежно від того, яка густина майонезу вам більше до вподоби.
Смачного!
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