Часто у многих возникают сомнения относительно пользы приобретенного майонеза. 24 Канал предлагает навсегда избавиться от этих размышлений с рецептом суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко, которым она поделилась в своем инстаграме.

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Рецепт домашнего майонеза

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 50 миллилитров льняного масла;
– 50 – 100 миллилитров воды (регулировать густоту);
– чайная ложка соли;
– сок четвертинки лимона;
– 8 листочков базилика.

Приготовление:

  1. Сварите яйца и очистите.
  2. Поместите все ингредиенты в чашу блендера.
  3. Добавляйте воду постепенно, зависимости от того, какая плотность майонеза вам больше нравится.

Приятного аппетита!

Чай будет особенно вкусным: секрет напитка, которым пользуются в Китае.