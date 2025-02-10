Китайская чайная культура лелеется веками и нашла ценителей по всему миру. Зачем добавлять в напиток соль и почему это начали делать рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Зачем добавлять соль в чай

Добавлять соль в чай начали в горных областях Тибета и Монголии. Это должно было компенсировать дефицит минералов, которые из-за сурового климата было трудно получить из других источников.

Также соль глубже открывает вкус напитка и меняет его аромат. Соль воздействует на вкусовые рецепторы таким образом, что сложные вкусовые нотки лучше раскрываются, благодаря чему чай становится более насыщенным и многогранным.

Напиток, олицетворяющий уют / Фото Freepik

Соль также может способствовать улучшению гидратации. Она удерживает воду, поэтому в регионах с жарким климатом этот секрет будет как никогда актуальным.

Добавление соли в чай имеет также культурное значение и символизирует важность баланса и гармонии в жизни – ключевой принцип в китайской философии.

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