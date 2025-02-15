Цей салат потішить не лише поєднанням улюблених смаків, а й високою поживністю, тому він цілком може стати самостійною вечерею. 24 Канал пропонує обов'язково зберегти рецепт порталу "Смачненьке", до якого можна повертатися хоч щодня.
Цікаво "Фальшивий заєць": цей м'ясний рулет перевершить магазинні аналоги
Салат з пекінської капусти та крабових паличок
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів пекінської капусти;
– 3 яйця;
– 200 грамів крабових паличок;
– банка кукурудзи;
– зубчик часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Яйця варимо на круто.
- Капусту шаткуємо смужками.
- Часник та яйця та крабові палички дрібно нарізаємо.
- Змішуємо інгредієнти, додаємо кукурудзу, солимо, перчимо і ще раз перемішуємо.
- Заправляємо майонезом, ще раз перемішуємо і подаємо до столу.
Смачного!
Не робіть цієї помилки: чому моркву та цибулю не можна смажити разом.