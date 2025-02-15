Цей салат потішить не лише поєднанням улюблених смаків, а й високою поживністю, тому він цілком може стати самостійною вечерею. 24 Канал пропонує обов'язково зберегти рецепт порталу "Смачненьке", до якого можна повертатися хоч щодня.

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Салат з пекінської капусти та крабових паличок

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів пекінської капусти;

– 3 яйця;

– 200 грамів крабових паличок;

– банка кукурудзи;

– зубчик часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Яйця варимо на круто. Капусту шаткуємо смужками. Часник та яйця та крабові палички дрібно нарізаємо. Змішуємо інгредієнти, додаємо кукурудзу, солимо, перчимо і ще раз перемішуємо. Заправляємо майонезом, ще раз перемішуємо і подаємо до столу.

Смачного!

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