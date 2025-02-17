Пекінська капуста, кілька помічних інгредієнтів – і смачний салат вже на столі. Він так смакує, що ви можете спокійно готувати його хоч щодня, передає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

До теми Хоч щодня готуй: салат з пекінської капусти, який ніколи не набридне

Рецепт швидкого салату

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів пекінської капусти;

– 1 морква;

– 120 грамів помідорів черрі;

– 2 пера зеленої цибулі;

– 100 грамів сметани;

– 100 грамів майонезу;

– 20 грамів петрушки або кінзи;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Капусту шаткуємо, моркву натираємо, помідори нарізаємо четвертинками. Зелену цибулю та петрушку подрібнюємо. Змішуємо інгредієнти, солимо та перчимо. Заправляємо салат сметаною та майонезом.

Смачного!

Яєчня вийде ідеальною: оригінальний рецепт на холодній сковороді.