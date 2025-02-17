Ідеально смачна та красива яєчня – це легко, якщо приготувати її в цей особливий спосіб. Повірте, він одразу завоює вашу прихильність. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом Ukr.Media.

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Рецепт яєчні на холодній сковороді

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– сіль та перець до смаку;

– зелень та додаткові спеції – за бажанням.

Приготування:

Вмикаємо мінімальний вогонь та ставимо пательню на плиту. Одразу вбиваємо на неї яйця, саме тому цей спосіб приготування отримав таку назву. Білок буде смажитися повільно, що забезпечить ніжну текстуру та ідеальний ступінь готовності. За бажанням можна накрити пательню кришкою, так можна довести білок до готовності, а білок залишиться рідким.

Смачного!

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