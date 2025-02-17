Идеально вкусная и красивая яичница – это легко, если приготовить ее этим особым способом. Поверьте, он сразу завоюет вашу приверженность. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом Ukr.Media.

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Рецепт яичницы на холодной сковороде

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– соль и перец по вкусу;
– зелень и дополнительные специи – по желанию.

Приготовление:

  1. Включаем минимальный огонь и ставим сковороду на плиту.
  2. Сразу вбиваем на нее яйца, именно поэтому этот способ приготовления получил такое название.
  3. Белок будет жариться медленно, что обеспечит нежную текстуру и идеальную степень готовности.
  4. По желанию можно накрыть сковороду крышкой, так можно довести белок до готовности, а белок останется жидким.

Приятного аппетита!

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