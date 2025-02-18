Картопля фрі – один з "джокерів" індустрії швидкоїжі. Однак і його можна побити, якщо мати під рукою правильний рецепт. 24 Канал пропонує в цьому переконатися та приготувати картопляні кульки за рецептом ТСН.

Цікаво Він справді існує: салат з 1 інгредієнта, який "дасть фору" відомим конкурентам

Рецепт картопляних кульок

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 500 грамів борошна;

– 70 грамів моцарели;

кляр:

– 2 яйця;

– 90 мілілітрів молока;

– 125 грамів борошна;

– 100 грамів панірувальних сухарів.

Приготування:

Почистіть картоплю та наріжте її кубиками для прискорення варіння. Варіть до м'якості, потім злийте воду. Додайте борошно і сіль, ретельно розімніть до гладкої консистенції. Пюре має бути густим і еластичним. Поки картопля вариться, приготуйте кляр – змішайте яйця з молоком і борошном, збийте до однорідної маси. Коли картопля трохи охолоне, візьміть невелику порцію картопляної маси, сформуйте плоский коржик і помістіть всередину кубик моцарели. Загорніть сир картоплею, щоб вийшла щільна кулька. Обмокніть кульки в кляр і обваляйте в панірувальних сухарях. Розігрійте достатню кількість олії в глибокій сковороді або фритюрниці. Обережно опускайте кульки в гарячу олію та смажте до золотавої скоринки. Готові кульки викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте з улюбленим соусом.

Смачного!

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