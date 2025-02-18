Картопля фрі – один з "джокерів" індустрії швидкоїжі. Однак і його можна побити, якщо мати під рукою правильний рецепт. 24 Канал пропонує в цьому переконатися та приготувати картопляні кульки за рецептом ТСН.
Цікаво Він справді існує: салат з 1 інгредієнта, який "дасть фору" відомим конкурентам
Рецепт картопляних кульок
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 500 грамів борошна;
– 70 грамів моцарели;
кляр:
– 2 яйця;
– 90 мілілітрів молока;
– 125 грамів борошна;
– 100 грамів панірувальних сухарів.
Приготування:
- Почистіть картоплю та наріжте її кубиками для прискорення варіння. Варіть до м'якості, потім злийте воду.
- Додайте борошно і сіль, ретельно розімніть до гладкої консистенції. Пюре має бути густим і еластичним.
- Поки картопля вариться, приготуйте кляр – змішайте яйця з молоком і борошном, збийте до однорідної маси.
- Коли картопля трохи охолоне, візьміть невелику порцію картопляної маси, сформуйте плоский коржик і помістіть всередину кубик моцарели.
- Загорніть сир картоплею, щоб вийшла щільна кулька. Обмокніть кульки в кляр і обваляйте в панірувальних сухарях.
- Розігрійте достатню кількість олії в глибокій сковороді або фритюрниці. Обережно опускайте кульки в гарячу олію та смажте до золотавої скоринки.
- Готові кульки викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- Подавайте з улюбленим соусом.
Смачного!
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