Млинці, начинка, соус – це просте поєднання, яке утворює справжній кулінарний шедевр. Принаймні, так стверджують ті, хто вже відтворював цей рецепт на своїй кухні, розповідає 24 Канал з посиланням на Smakosze.

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Рецепт грецьких млинців

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 250 мілілітрів води;
– 150 мілілітрів молока;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– 200 грамів борошна;
– 500 грамів фаршу;
– 150 грамів цукіні;
– 70 грамів моркви;
– 70 грамів цибулі;
– 2 зубчики часнику;
– 50 грамів кетчупу;
– 40 грамів гірчиці;
– 60 грамів грецького йогурту.

Приготування:

  1. Змішайте яйця, воду, молоко, цукор та сіль.
  2. Додайте борошно і ще раз перемішайте, щоб вийшло тісто без грудочок.
  3. Розігрійте сковорідку та посмажте тонкі млинці.
  4. Цибулю наріжте кубиками та посмажте, моркву і кабачки натріть і приготуйте в той самий спосіб.
  5. М'ясо обсмажте зі спеціями та часником на сухій сковорідці.
  6. Змішайте м'ясо з овочами, заправте кетчупом, гірчицею та йогуртом.
  7. Викладіть начинку на млинці та загорніть.
  8. Обсмажте їх на пательні або в грилі.

Смачного!

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