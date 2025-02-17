Млинці, начинка, соус – це просте поєднання, яке утворює справжній кулінарний шедевр. Принаймні, так стверджують ті, хто вже відтворював цей рецепт на своїй кухні, розповідає 24 Канал з посиланням на Smakosze.

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Рецепт грецьких млинців

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 250 мілілітрів води;

– 150 мілілітрів молока;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/2 чайної ложки цукру;

– 200 грамів борошна;

– 500 грамів фаршу;

– 150 грамів цукіні;

– 70 грамів моркви;

– 70 грамів цибулі;

– 2 зубчики часнику;

– 50 грамів кетчупу;

– 40 грамів гірчиці;

– 60 грамів грецького йогурту.

Приготування:

Змішайте яйця, воду, молоко, цукор та сіль. Додайте борошно і ще раз перемішайте, щоб вийшло тісто без грудочок. Розігрійте сковорідку та посмажте тонкі млинці. Цибулю наріжте кубиками та посмажте, моркву і кабачки натріть і приготуйте в той самий спосіб. М'ясо обсмажте зі спеціями та часником на сухій сковорідці. Змішайте м'ясо з овочами, заправте кетчупом, гірчицею та йогуртом. Викладіть начинку на млинці та загорніть. Обсмажте їх на пательні або в грилі.

Смачного!

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