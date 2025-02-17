Млинці, начинка, соус – це просте поєднання, яке утворює справжній кулінарний шедевр. Принаймні, так стверджують ті, хто вже відтворював цей рецепт на своїй кухні, розповідає 24 Канал з посиланням на Smakosze.
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Рецепт грецьких млинців
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 250 мілілітрів води;
– 150 мілілітрів молока;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– 200 грамів борошна;
– 500 грамів фаршу;
– 150 грамів цукіні;
– 70 грамів моркви;
– 70 грамів цибулі;
– 2 зубчики часнику;
– 50 грамів кетчупу;
– 40 грамів гірчиці;
– 60 грамів грецького йогурту.
Приготування:
- Змішайте яйця, воду, молоко, цукор та сіль.
- Додайте борошно і ще раз перемішайте, щоб вийшло тісто без грудочок.
- Розігрійте сковорідку та посмажте тонкі млинці.
- Цибулю наріжте кубиками та посмажте, моркву і кабачки натріть і приготуйте в той самий спосіб.
- М'ясо обсмажте зі спеціями та часником на сухій сковорідці.
- Змішайте м'ясо з овочами, заправте кетчупом, гірчицею та йогуртом.
- Викладіть начинку на млинці та загорніть.
- Обсмажте їх на пательні або в грилі.
Смачного!
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