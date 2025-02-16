Завдяки дріжджовому тісту ці пончики виходять пишними та м'якими – ідеальне доповнення до улюблених сосисок. 24 Канал пропонує обов'язково скористатися рецептом пончиків з сосисками від порталу "Шуба".
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Рецепт пончиків з сосисками
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 20 пончиків
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів молока;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 куряче яйце;
– 460 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів вершкового масла;
– 300 грамів сосисок.
Приготування:
- Підігрійте молоко до теплого стану. Додайте цукор, дріжджі, сіль і яйце, перемішайте до однорідності.
- Поступово підсипайте борошно, замішуючи м’яке тісто. Розкачайте його на поверхні, посипаній борошном, і додайте розм’якшене масло в середину, вмішуючи його в тісто.
- Сформуйте тісто в кулю і помістіть його в миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште на 50 хвилин, щоб тісто піднялося.
- Сосиски наріжте шматочками шириною близько 2 сантиметрів.
- Розділіть тісто на 20 частин. З кожної частини сформуйте коржик, загорніть у нього шматочок сосиски, формуючи круглий пончик.
- У сковорідці добре розігрійте велику кількість олії та викладіть в неї пончики.
- Смажте на середньому вогні з усіх боків до утворення золотистої скоринки, приблизно 5 – 6 хвилин.
Смачного!
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