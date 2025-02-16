Завдяки дріжджовому тісту ці пончики виходять пишними та м'якими – ідеальне доповнення до улюблених сосисок. 24 Канал пропонує обов'язково скористатися рецептом пончиків з сосисками від порталу "Шуба".

Цікаво Хоч щодня готуй: салат з пекінської капусти, який ніколи не набридне

Рецепт пончиків з сосисками

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 20 пончиків

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 куряче яйце;

– 460 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів вершкового масла;

– 300 грамів сосисок.

Приготування:

Підігрійте молоко до теплого стану. Додайте цукор, дріжджі, сіль і яйце, перемішайте до однорідності. Поступово підсипайте борошно, замішуючи м’яке тісто. Розкачайте його на поверхні, посипаній борошном, і додайте розм’якшене масло в середину, вмішуючи його в тісто. Сформуйте тісто в кулю і помістіть його в миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште на 50 хвилин, щоб тісто піднялося. Сосиски наріжте шматочками шириною близько 2 сантиметрів. Розділіть тісто на 20 частин. З кожної частини сформуйте коржик, загорніть у нього шматочок сосиски, формуючи круглий пончик. У сковорідці добре розігрійте велику кількість олії та викладіть в неї пончики. Смажте на середньому вогні з усіх боків до утворення золотистої скоринки, приблизно 5 – 6 хвилин.

Смачного!

З ним не зрівняється жоден магазинний конкурент: як приготувати рулет "фальшивий заєць".