Как уверяет суперфиналистка кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Рябенко, не стоит бояться фантазии, ведь это возможность создать шедевр. По крайней мере, запеченные рубленые котлетки точно приблизят к этой цели. 24 Канал предлагает создать свой шедевр по рецепту, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Рецепт рубленых котлеток в духовке
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов куриного филе;
– 1 помидор;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки муки;
– 200 граммов твердого сыра;
– 2 чайные ложки сушеного чеснока;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе и помидор на мелкие кусочки.
- Добавьте к ним сметану, яйцо, специи и муку. Хорошо перемешайте до однородной массы. Сформируйте котлеты.
- Выкладывайте котлеты на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Посыпьте натертым сыром и выпекайте 35 минут при температуре 200 градусов.
- Если желаете получить золотистую корочку, в конце выпекания на несколько минут включите режим гриля.
Приятного аппетита!
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