Как уверяет суперфиналистка кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Рябенко, не стоит бояться фантазии, ведь это возможность создать шедевр. По крайней мере, запеченные рубленые котлетки точно приблизят к этой цели. 24 Канал предлагает создать свой шедевр по рецепту, которым она поделилась в своем инстаграме.

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Рецепт рубленых котлеток в духовке

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 1 помидор;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки муки;

– 200 граммов твердого сыра;

– 2 чайные ложки сушеного чеснока;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе и помидор на мелкие кусочки. Добавьте к ним сметану, яйцо, специи и муку. Хорошо перемешайте до однородной массы. Сформируйте котлеты. Выкладывайте котлеты на противень, застеленный пергаментной бумагой. Посыпьте натертым сыром и выпекайте 35 минут при температуре 200 градусов. Если желаете получить золотистую корочку, в конце выпекания на несколько минут включите режим гриля.

Приятного аппетита!

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