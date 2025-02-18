Утро – это не то время, когда хочется долго стоять у плиты. Но и питательного завтрака никто не отменял, поэтому нужно что-то легкое и быстрое. Лаваш с начинкой – это отличное решение для таких случаев, передает 24 Канал со ссылкой на "Файные рецепты".

Читайте также Так яичницу вы еще не готовили: рецепт на холодной сковороде – блюдо будет особенным

Рецепт лаваша с начинкой

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 небольшой круглый лаваш;

– 1 яйцо;

– 50 граммов твердого сыра;

– несколько ломтиков ветчины или колбасы;

– немного масла;

– петрушка или другая зелень по желанию.

Приготовление:

Измельчите небольшой пучок петрушки. Смочите лаваш с обеих сторон в воде. Растопите на сковородке кусочек масла и положите лаваш. Уменьшите огонь до среднего. Разбейте яйцо на лаваш и распределите его равномерно по всей поверхности. Если сыр не достаточно соленый, немного посолите лаваш. Добавьте натертый сыр, посыпьте его измельченной петрушкой и положите кусочек ветчины посередине. Заверните лаваш в форму конвертика.

Приятного аппетита!

Банка сардин – и вся семья сыта: ароматный суп, который можно поручить детям.