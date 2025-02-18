Ранок – це не той час, коли хочеться довго стояти біля плити. Але й поживного сніданку ніхто не скасовував, тому потрібне щось легке та швидке. Лаваш з начинкою – це чудове рішення для таких випадків, передає 24 Канал з посиланням на "Файні рецепти".

Читайте також Так яєчню ви ще не готували: рецепт на холодній сковороді – страва буде особливою

Рецепт лаваша з начинкою

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 невеликий круглий лаваш;

– 1 яйце;

– 50 грамів твердого сиру;

– кілька скибочок шинки або ковбаси;

– трішки масла;

– петрушка або інша зелень за бажанням.

Приготування:

Подрібніть невеликий пучок петрушки. Змочіть лаваш з обох сторін у воді. Розтопіть на сковорідці кусочок масла і покладіть лаваш. Зменште вогонь до середнього. Розбийте яйце на лаваш і розподіліть його рівномірно по всій поверхні. Якщо сир не досить солоний, трохи посоліть лаваш. Додайте натертий сир, посипте його подрібненою петрушкою та покладіть шматочок шинки посередині. Загорніть лаваш у форму конвертика.

Смачного!

Банка сардин – і вся сім'я сита: ароматний суп, який можна доручити дітям.