Банка сардин та кілька овочів – ось і все, що потрібно для приготування смачного і поживного супу, якому буде рада вся сім'я. Окрім того, він не забере багато часу та зусиль, що особливо актуально для зайнятих господинь, передає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт супу з сардиною
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів картоплі;
– 1 морквина;
– 1 цибуля;
– 1 банка "Сардини в олії";
– 1 плавлений сирок;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– лавровий лист;
– сіль, перець та спеції до смаку;
– зелень для подачі.
Приготування:
- Наріжте картоплю дрібними кубиками, покладіть у киплячу воду, додайте лавровий листок та варіть 20 хвилин.
- Окремо обсмажте дрібно нарізану цибулю та натерту моркву.
- Потім з'єднайте, додайте томатну пасту та варіть 2 – 3 хвилини.
- Коли картопля майже звариться, додайте сардини разом з олією у каструлю. Продовжуйте варити ще 5 – 10 хвилин.
- Додайте засмажку до супу, доведіть до кипіння і введіть сир, ретельно перемішуючи, поки сир повністю не розчиниться.
- Перед подачею прикрасьте суп зеленню.
Смачного!
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