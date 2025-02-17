Банка сардин та кілька овочів – ось і все, що потрібно для приготування смачного і поживного супу, якому буде рада вся сім'я. Окрім того, він не забере багато часу та зусиль, що особливо актуально для зайнятих господинь, передає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт супу з сардиною

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 250 грамів картоплі;
– 1 морквина;
– 1 цибуля;
– 1 банка "Сардини в олії";
– 1 плавлений сирок;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– лавровий лист;
– сіль, перець та спеції до смаку;
– зелень для подачі.

Приготування:

  1. Наріжте картоплю дрібними кубиками, покладіть у киплячу воду, додайте лавровий листок та варіть 20 хвилин.
  2. Окремо обсмажте дрібно нарізану цибулю та натерту моркву.
  3. Потім з'єднайте, додайте томатну пасту та варіть 2 – 3 хвилини.
  4. Коли картопля майже звариться, додайте сардини разом з олією у каструлю. Продовжуйте варити ще 5 – 10 хвилин.
  5. Додайте засмажку до супу, доведіть до кипіння і введіть сир, ретельно перемішуючи, поки сир повністю не розчиниться.
  6. Перед подачею прикрасьте суп зеленню.

Смачного!

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