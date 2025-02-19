Хрусткий лаваш, всередині якого ніжний розплавлений сир – це поєднання, перед яким не можна встояти, навіть якщо готувати його кожного дня. 24 Канал пропонує переконатися в цьому та подарувати радість рідним з порталом Рецепти.UA.

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Рецепт лаваша з сиром

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 лаваші;
– 300 грамів твердого сиру;
– 200 грамів м'якого сиру (до прикладу, моцарели);
– 3 столові ложки оливкової олії;
– зелень та спеції – за бажанням.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Наріжте сир тонкими шматочками.
  3. Намастіть аркуш лаваша оливковою олією.
  4. Рівномірно викладіть на лаваш шматочки сирів та додайте зелень.
  5. Запікайте в духовці 10 – 12 хвилин.

Смачного!

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