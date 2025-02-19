Горький кофе может добавить бодрости, но точно не украсит утро и не подарит приятные эмоции. Почему напиток может горчить и как исправить ситуацию – рассказывает 24 Канал.

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Секреты идеального кофе

Зеленые зерна кофе независимо от сорта не отличаются горчинкой. Она появляется со временем в результате обжаривания. После этого процесса зерна робусты имеют более горький привкус, зато у арабики появляется характерная кислинка.

Интересно, что причиной горчинки кофе является не кофеин, как ошибочно считают, а хлорогеновая кислота и ее производные. Они выделяются во время обжарки зерен, и чем выше уровень обжарки, тем больше горечи будет в кофе. Робуста горчит больше именно потому, что ее зерна имеют высокое содержание этих веществ.

Секрет кофе кроется в зернах / Фото Freepik

Важна и температура воды: чем выше она, тем больше будет горчить кофе. Также эксперты отмечают, что кофе нужно готовить не на кипятке, оптимальная температура воды – 95 градусов.

Смягчить вкус кофе поможет щепотка соли. Этот компонент также позволит глубже почувствовать вкус напитка. Что касается самой соли, то ее вкус в кофе вы не почувствуете.

Компенсировать горечь кофе также помогут молоко и сливки. Молочные продукты смягчат напиток и придадут ему особых вкусовых ноток.

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